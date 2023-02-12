شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإطاحة بخلية تابعة لميليشيات الحوثي على مشارف عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطاحت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بخلية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، مكونة من 3 أفراد، كانت على وشك دخول المدينة.

وأورد المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني على موقعه الرسمي، مساء السبت، تفاصيل القبض على الخلية الحوثية، حيث قال: "تمكنت قوات حزام الطوق الأمني من القبض على خلية تنتمي لميليشيات الحوثي الإرهابية السلالية، كانت تقصد العاصمة عدن".

وذكر المركز الإعلامي: "أفادت العمليات الرئيسية بأن أفراد الكتيبة الثانية في حزام الطوق، المرابطين في نقطة الرباط شمال مدينة عدن، قبضوا على أفراد خلية حوثية، كانت على متن إحدى حافلات النقل العام القادمة من محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وبحسب إعلام الحزام الأمني، فقد اعترفت الخلية، المكونة من 3 أفراد، وجميعهم من أبناء محافظة صعدة- معقل الحوثيين- خلال التحقيقات الأولية، بانتمائهم لميليشيات الحوثي، والعمل لمصلحتها.

كما تم العثور، عقب تفتيش هواتفهم، على محادثات ورسائل مع عدد من قيادات الحوثيين، فضلا عن العثور على شعارات ووسائط تعبوية خاصة بالميليشيات.

ولفت إعلام الحزام الأمني إلى أنه "عقب استكمال التحقيقات مع أفراد الخلية، ستتم إحالة ملفهم إلى الجهات المعنية".

وكانت ميليشيات الحوثي قد اجتاحت، في شهر مارس/آذار من العام 2015، مدينة عدن، وشنت على أبنائها حربا عنيفة، تسببت بقتل العشرات وجرح المئات، فضلا عن تدميرها المتعمد للمباني والمساكن والمواقع المختلفة.

ونجح أبناء عدن، الذين شكلوا وقتها مقاومة مسلحة، وبدعم مباشر من قوات التحالف العربي، في طرد الحوثيين من مدينتهم، وذلك منتصف شهر يوليو/تموز من العام نفسه، وتكبيدهم خسائر فادحة على مستوى قواتها البشرية، ومعداتها العسكرية.