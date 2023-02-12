شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة اليمنية توجه بدعم عاجل لمواطنيها المنكوبين بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك بصرف دعم مالي عاجل لمساعدة الأسر اليمنية المتضررة، جراء الزلزال الذي ضرب تركيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الحكومة اليمنية، مع سفير اليمن بتركيا محمد طريق، لبحث أوضاع الجالية اليمنية في تركيا وما اتخذته السفارة من إجراءات لمساعدة الأسر اليمنية المنكوبة والطلاب.

وحث رئيس الحكومة اليمنية، سفارة بلاده في تركيا على مضاعفة جهودها، لمعرفة أحوال جميع اليمنيين في المناطق المنكوبة ومساعدتهم. وفيما عبر عن تعاطفه الشديد مع أهالي المفقودين، تمنى السلامة للجالية والطلاب اليمنيين.

وأشاد المسؤول اليمني بالجهود التي تبذلها سفارة بلاده في تركيا لمتابعة أحوال وأوضاع الجاليات والطلاب في مختلف المناطق المنكوبة، بالتنسيق مع السلطات والمنظمات المعنية.

وجدد رئيس الحكومة اليمنية التعبير عن خالص التعازي والتضامن مع الشعبين التركي والسوري في ضحايا هذه الكارثة الزلزالية التي ضربت البلدين.

من جانبه، قال سفير اليمن في تركيا محمد طريق إن عدد الضحايا اليمنيين حتى الآن بلغ 7 أشخاص، مشيرًا إلى أنه بينما ما زال هناك مفقودون أكد أن السفارة تسعى لحصر حالات الوفاة والجرحى ومتابعة حالاتهم.

وتتواجد جالية يمنية كبيرة في تركيا تتوزع في مناطق متعددة؛ بعد أن تحولت أنقرة إلى مستقر لكثير من رؤوس الأموال والتجار والسياسيين والنشطاء والصحفيين والطلاب.

في السياق نفسه، أجرى معين عبدالملك اتصالا هاتفيا مع الطبيب اليمني الدكتور محمد الرعوي، قدم خلاله العزاء والمواساة في وفاة عائلته نتيجة الزلزال المدمر في مدينة هقطاي التركية.

وعبر رئيس الحكومة اليمنية عن تعاطفه مع الدكتور الرعوي في هذا المصاب الذي أودى بحياة عائلته المكونة من نجله أمين وزوجته وشقيقتها، وابنته البالغة من العمر عام ونصف، والذين عثر عليهم بعد أربعة أيام من البحث تحت الأنقاض.