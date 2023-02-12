أسرة "المقالح" تدعو لإحياء أربعينة الفقيد في العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت أسرة الفقيد الدكتور عبدالعزيز المقالح، اليمنيين لحضور فعالية إحياء أربعينية الفقيد الراحل في العاصمة اليمنية صنعاء.

وحسب دعوة الفعالية التي ستقام اليوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023م، الساعة العاشرة صباحا، بقاعة مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء.

يذكر أن الفقيد الدكتور عبد العزيز صالح المَقالِح، ولد عام 1937 في قرية المقالح في محافظة إب، وهو أديب وشاعر وناقد يمني، تولى رئاسة المجمع العلمي اللغوي اليمني.

ويُعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث، ويعتبره كثيرون «رائد القصيدة اليمنية المعاصرة»، وتدين له أجيال من شعراء اليمن الشباب بالأبوة الرمزية.