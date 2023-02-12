صنعاء.. نشوب حريق في محل تجاري بشارع هايل

المنامة - ياسر ابراهيم - شبّ اليوم السبت، حريق هائل، في مخزن تابع لأحد التجار وسط العاصمة صنعاء، نتج عنه أضرار مادية.



وقالت مصادر محلية إن الحريق شب في مخزن تجاري لأدوات التجميل وزينة الأعراس تابع لأحد التجار، ويقع في شارع هايل.



وبينما لم تشر المصادر إلى أسباب الحريق، إلا أنها أكدت نشوب حرائق أخرى في ظل العشوائية وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية والوقاية من مختلف المخاطر.

وشهد شارع هائل عدة حرائق التهمت محال تجارية خلال السنوات الماضية، وسط تجاهل المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الحرائق التي كبدت التجار خسائر فادحة.