شكرا لبحثكم عن خبر اديس ابابا .. الوجهة الجديد لطيران اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قالت الخطوط الجوية اليمنية، انها تجري استعدادات مكثفة لتدشين رحلة "عدن - أديس أبابا - عدن"، بعد توقف دام اعوام.
وأوضحت اليمنية، ان تاريخ 15 من الشهر الجاري، سيكون موعد تدشين رحلة "عدن - أديس أبابا - عدن".
وأشارت إلى، ان هناك خطط يتم وضعها قبل الشركة بشأن رحلات اليمنية وفي مقدمتها فتح خط دبي - والدوحة؛
مؤكدةً، ان تدشين رحلة خط دبي - والدوحة، سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل.
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