شكرا لبحثكم عن خبر شطارة : زمن الوحدة بالموت انتهى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تحدث القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة عن مطلب واحدة للبقاء على الوحدة

وقال عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، في تغريدة على حسابه على تويتر"، إنه "أثناء الحوار قال له السفير الفرنسي في صنعاء فرانك جيليه، إن الشماليين يقولون انكم تخططوا للانفصال بسبب تمسككم بالاقليمين بفترة مزمنة تنتهي باستفتاء".

وأضاف: "فطلبت منه أن يبلغهم أن يتفقوا ويقدموا مشروع يرغب الجنوبيين البقاء في الوحدة.

وتابع: نخب الشمال بعقلية قبيلي يريدون الوحدة بالموت.. وهذا انتهى؛ حد تعبيره.