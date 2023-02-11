رئيس المجلس الرئاسي يغادر عدن في جولة أوروبية تشمل بروكسل وبرلين

المنامة - ياسر ابراهيم - غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، السبت، ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي إلى الرياض في طريقه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن جولة خارجية تشمل أيضا جمهورية المانيا الاتحادية بدعوتين رسميتين.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر في رئاسة الجمهورية قوله، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حول العلاقات الثنائية.



كما سيبحث، أيضا، "المستجدات اليمنية وسبل تنسيق ومضاعفة الجهود الرامية الى تحقيق السلام، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وفق المصدر.



وفي المانيا الاتحادية، سيشارك الرئيس العليمي في مؤتمر ميونيخ للأمن الاشهر في العالم، حيث يناقش زعماء وقادة، ورؤساء منظمات ومفكرون من مختلف البلدان التحديات الأمنية الراهنة والسياسات المطلوب تشاركها على كافة المستويات.

