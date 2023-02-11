شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الأمني يطيح بخلية حوثية على اسوار العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات حزام الطوق الأمني من القبض على خلية حوثية تنتمي لجماعة الحوثي الإرهابية السلالية كانت تقصد العاصمة عدن .

وفي التفاصيل, أفادت العمليات الرئيسية إن أفراد الكتيبة الثانية في حزام الطوق المرابطين في نقطة الرباط شمال عدن قبضوا على أفراد خلية حوثية كانت على متن أحد باصات النقل قادم من محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



ووفقاً للتحقيقات الاولية اعترف أفراد الخلية المكونة من: –

– ( أ.م.أ.ع.ج) العنوان صعدة

– ( م.م.س.ع.ر) العنوان صعدة

– (ع.ع.ص.أ) العنوان صعدة

الانتماء والعمل لصالح المليشيات الحوثية وعثرا بهواتفهم تواصل مع قادة الجماعة، وشعاراتهم التعبوية.

وبعد استكمال التحقيقات مع أفراد الخلية سيتم إحالة ملفهم الى الجهات المعنية .



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