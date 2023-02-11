شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يُعزَّي بوفاة المناضل الأكتوبري صالح علي المجري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تعزية ومواساة في وفاة المناضل الأكتوبري صالح علي المجري، الذي انتقل إلى ربه بعد حياة حافلة بالنضال.

وعبّر الرئيس القائد في البرقية عن خالص تعازيه وعظيم مواساته إلى أبناء الفقيد العميد عمر صالح المجري، وأحمد صالح المجري، وجميع إفراد أسرته وذويه، ومشاطرته لهم أحزانهم في هذا المُصاب الأليم.

وابتهل الرئيس القائد في البرقية بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنَّا إليه راجعون