شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يزور مستشفى باصهيب العسكري في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مستشفى باصهيب العسكري، في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك للاطلاع على أوضاع المستشفى ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين والعسكريين بعد إعادة تأهيله.

رئيس الوزراء يزور مستشفى باصهيب العسكري في عدن

وطاف رئيس الوزراء، بأجنحة واقسام المستشفى الذي يضم 17 قسما وتصل سعته السريرية بعد اعمال التوسعة إلى 321 سرير في جميع الأقسام، واطلع من قيادة المستشفى على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للمرضى والجرحى من منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وكذلك المواطنين، والخطط القائمة لاستمرار تطوير المستشفى والارتقاء بخدماته.

واستمع إلى شرح عن الجهود الجارية لتجهيز مركز العمليات الكبرى في المستشفى والذي يضم ٤ غرف عمليات والاقسام الملحقة بها، إضافة إلى الاحتياجات القائمة من الكوادر المتخصصة، واستعادة تفعيل بروتوكولات البعثات والحملات الطبية.

وعبر رئيس الوزراء عن ارتياحه لما شاهده من عمليات تطوير وتحسين في مستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى باصهيب الذي يعد من أقدم المستشفيات في الجزيرة والخليج العربي.. مؤكدا ان الحكومة ستستمر في دعم توسعة وتحسين المستشفى وتطوير خدماته ضمن ايلائها اهتماما خاصا بتطوير القطاع الصحي والمستشفيات العامة.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال أعمال الصيانة والتجهيزات الطبية لمستشفى باصهيب الذي يمثل مركزا رئيسيا للخدمات الطبية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن.. مشددا على دعم وتعزيز دور الخدمات الطبية في المستشفى.

رافقه خلال الزيارة، وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، ومساعد وزير الدفاع اللواء صالح محسن ونائب رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء علي الفضلي وعدد من القيادات.