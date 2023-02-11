لحج.. بدء توزيع 130 ألف ناموسية مشبعة بالمبيد

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، اليوم السبت، حملة توزيع 130 ألف ناموسية مشبعة بمبيد البعوض.



وأوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا عادل السَّيِّد، "أن الحملة تُنَظَّم على مستويات مديريات المحافظة المحدَّدة، التي تم اختيارها بعناية فائقة، ووفقاً للبحوث الطبية الميدانية، في أوساط مجتمعاتها المحلية الأشد عرضة لمَرَضَي الملاريا والضَّنَك".



وأضاف: "يشارك في الحملة عدد 56 قائد فريق، وعدد 112 من عاملي التوزيع والمسجلين، وعدد 56 سيارة خاصة بنقل فرق الحملة ومقدِّمي الناموسيات".



وتستهدف الحملة 261 ألف نسمة، من سكان مديريات تُبَن وطُور البَاحَة والمَضَارِبَة ورَأس العَارَة، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

