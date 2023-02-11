شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة عسكرية تتفقد أوضاع المقاتلين في جبهات حرض بمحافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقدت لجنة من وزارة الدفاع اليوم أبطال الجيش والوحدات العسكرية المرابطة في منطقة حرض بمحافظة حجة ومستوى تنفيذ الخطط التدريبية والعملياتية والجاهزية القتالية والمعنوية.

لجنة عسكرية تتفقد أوضاع المقاتلين في جبهات حرض بمحافظة حجة

وعدت اللجنة التي يرأسها نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع، اللواء الركن أحمد العابسي، اجتماعا بقادة لواء الفرسان واستمعت من قائد اللواء العميد عبدالحكيم غضبان، إلى إيجاز حول الموقف العملياتي والميداني والإداري وتقارير مختصرة حول البرامج التأهيلية والتخصصية.

وشدد اللواء العابسي على التدريب والتأهيل لمنتسبي القوات المسلحة بما يؤهلهم للقيام بواجباتهم الوطنية بكفاءة عالية وتعزيز قيم الولاء والانتماء والروح المعنوية والعقيدة الصحيحة المرتكزة على حب الوطن والحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية وبناء جيش وطني قوي قادر على استعادة الدولة وحماية المكتسبات والثوابت والتصدي لمشاريع الإرهاب الفارسي وأذنابها الحوثيين.