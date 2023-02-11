شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يلتقي نظيره الأردني للتباحث حول عدد من الملفات الصحية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وزير الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الدكتور فراس الهواري للتباحث حول عدد من الملفات الصحية المشتركة.

وناقش اللقاء الذي جاء على هامش ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الطبية المنعقد بالأردن،سبل تطوير العمل بالبروتوكول الصحي الموقع بين البلدين الشقيقين.

كما وتقدم الوزير بحيبح بالشكر للجانب الأردني على اللفتة الأخوية بزيادة عدد المنح العلاجية المقدمة للمرضى اليمنيين الى ١٠٠ منحة علاجية سنوياً لعلاج امراض السرطان وجراحة وأمراض القلب والفشل الكلوي.

وفي ختام اللقاء، قدم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح لنظيره الأردني درع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية وذلك تكريما له على ما يوليه من اهتمام في تنفيذ برتوكول التعاون الصحي بين البلدين.

من جانبه أكد وزير الصحة الأردني أ.د فراس ابراهيم الهواري على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين ووعد بمزيد من الدعم والتعاون الثنائي في الجانب الصحي.