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اتفرج – بطلة افلام خالد يوسف الاباحية .. الصاروخ "مني فاروق" اكتسحت سما المصري وركبت الترند تاني

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بيروت - ثريا شاهين - تعرضت الفنانة الشابة منى فروق لموجة حادة من الانتقادات، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على السوشيال ميديا.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد أعلنت عن مشاركتها في عمل فني، حيث كتبت «قريبا».

وظهرت الفنانة الشابة في الفيديو بفستان زفاف وشعر قصير أشقر، وشاركت الجمهور في اللوك الجديد لتتلقى مجموعة تعليقات تجعلها تنفعل وتغلق التعليقات، حيث أعلنت عن تعليق استفزها «ده فرحك على العريس القديم ولا الجديد».

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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