إب.. مليشيا الحوثي تختطف ناشطاً إعلاميا في "حبيش" وعشرات المواطنين بـ "حزم العدين"

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة إب (وسط اليمن) ناشطاً إعلاميا، بالتزامن مع اختطاف عشرات المدنيين، وسط انتهاكات متواصلة ترتكبها المليشيا في مختلف مديريات المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اختطفت الناشط الإعلامي بمديرية حبيش شمالي إب، (محمد يحيى الصديق) على خلفية كتاباته بمواقع التواصل والتي طالب فيها بوضع حد للفوضى الأمنية وانتشار الجريمة بمديرية حبيش التي ينتمي إليها.



واتهمت مصادر مقربة من الصديق، القيادي الحوثي المدعو (قاف الهتار) المعين من قبل المليشيا مديرا لأمن مديرية حبيش، بالوقوف وراء عملية اختطافه ونقله إلى جهة مجهولة.



في السياق اختطفت مليشيا الحوثي، عشرات المواطنين من أبناء عزلة "جبل حريم" بمديرية حزم العدين غربي إب، في حملة مستمرة ضد أهالي المنطقة، منذ أيام.



ووفقاً لمصادر محلية، فإن الحملة الحوثية التي يقودها المدعو "أبو أحمد الموشكي" المُعيّن من الحوثيين مديرا لأمن مديرية حزم العدين، تواصل اختطاف المواطنين واقتحام المنازل وترويع الأطفال والنساء في عزلة "جبل حريم".



وأوضحت المصادر أن سجن مليشيا الحوثي بمركز مديرية الحزم مكتظ بالمختطفين من أبناء منطقة "جبل حريم" بينهم صغار وكبار في السن.



يُشار إلى أن الحملة التي بدأتها المليشيا يوم الاثنين الفائت، كانت على خلفية خلاف نشب بين عناصر المليشيا في مدخل منطقة "الفلج" وبين الشيخ "سام محمد علي الحريمي" الذي تواصل المليشيا البحث عنه في المنطقة.

