شكرا لبحثكم عن خبر القوات الجنوبية تصد تسلل حوثي شمال لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت المواجهات العنيفة في جبهة حبيل حنش بمديرية المسيمير شمالي محافظة لحج. وقالت مصادر محلية إن المواجهات تجددت بعد هجوم شنته مليشيا الحوثي بالطيران المسير على مواقع في الجبهة، غير أن قوات اللواء ال 14 صاعقة المرابطة بالجبهة، تمكنت من كسر الهجوم و الرد بسلاح المدفعية. وتأتي المواجهات بعد نحو اسابيع من اشتعالها في الجبهة ذاتها.

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