شكرا لبحثكم عن خبر شرطة المهرة تلقي القبض على اجنبي قتل زميله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اكدت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة ضبطها قاتلا أجنبي بعد ساعات من قتله زميله.

وقال مركز المهرة الاعلامي بحسب مصدر أمني، إن شرطة مديرية شحن، تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، داخل أحد الفنادق بالغيضة، بعد ساعات من مقتل سائق باكستاني داخل قاطرته، وباشرت إجراءات البحث والتحري حول الواقعة.

واشار المركز الاعلامي إلى أن شرطة مديرية شحن، عثرت على السائق الباكستاني (ن. م. ن) متوفياً في ظل ظروف غامضة داخل قاطرته في الخط الدولي، وتبيّن بعد نزول فريق الأدلة بالمحافظة إلى مكان الواقعة ومباشرة إجراءات المعاينة بالتنسيق مع النيابة العامة ورفع آثار مسرح الجريمة، أن السائق تعرض للقتل بطلقة استقرت في رأسه.

وتابع المركز الاعلامي عن المصدر قوله، أنه "تم مباشرة إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات في مواجهة الشخص المضبوط ومقارنة الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة"، مشيراً إلى أن الجاني أقر بقتل المجني عليه بسبب خلاف على مبلغ مالي.