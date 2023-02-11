سعودية تخير خطيبها بين سرعة الزواج او فسخ العقد

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يزيد بن سلمان - شبوة - تقدمت فتاة مخطوبة بدعوى قضائية ، لطلب الطلاق وفسخ عقد النكاح من خطيبها ، لمماطلته في تسليم المهر ، بحجة عدم مقدرته على جمع المبلغ المطلوب ، رغم مرور 3 أعوام على عقد قرانهما ولم يتم حفل الزفاف .
وقالت الفتاة ، أنه تم خطبتها منذ 1440 ، والآن أكملت 3 سنوات ، وتم الاتفاق مع الخطيب أن يتقدم بالمهر بعد الملكة بـ 3 اشهر ، ولكن مرت الأيام والسنوات دون أن يفي بعهده، لهذا حثتها أسرتها على التقدم بدعوى فسخ العقد ، لرفض الشاب طلاقها ، على الرغم من أنه لم يدخل بها الخلوة الشرعية -وفقا لـ " صحيفة الوطن"- .
وقال المدعى عليه خلال جلسة التراضي ،أنه يعمل لدى شركة سابقًا، وتم الاستغناء عنه عقب أزمة جائحة كورونا ، والآن يعمل في شركة أخرى ، وقام بتخصيص جزء من راتبه لتكملة فلوس المهر المقدر بـ " 50ألف ريال " ، وأنه على استعداد أن يتعهد بسداده بعد 8 أشهر ، حيث أنه لا يٌريد الطلاق ومٌتمسك بخطيبته .
وهنا وصل الأمر للاتفاق بين المخطوبة والمدعى عليه على إعطاء الثاني فترة شهرين على أن يتم أموره، وبعد ذلك إذا لم يفِ بعهده سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
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