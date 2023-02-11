شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوتان من الصين لزيادة التبادل التجاري مع اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستهدف الصين، زيادة التبادل التجاري مع اليمن، الذي يبلغ حاليا 3 مليارات دولار، من خلال تطبيق خطط جديدة للتعاون.

قال القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن تشاو تشنغ، إن بلاده تسعى لزيادة التجارة مع اليمن إلى 6 مليارات دولار، وذلك ضمن خطة توسيع التبادل التجاري مع الدول العربية.

وأعلن تشاو تشنغ عن عزم بلاده في هذا الصدد عن خطوتين، الأولى تقديم كافة التسهيلات للتجار اليمنيين، والثانية فتح خط تجاري مباشر مع الموانئ اليمنية لرفع حجم التجاري بين البلدين والذي يصل حاليا إلى 3 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال وكيل محافظة حضرموت عامر سعيد العامري في مدينة سيئون مع القائم بأعمال السفير الصيني تشاو تشنغ.

وبحث العامري مع المسؤول الصيني الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية الصين وأبرز الصعوبات التي تعوق عمل التجار اليمنيين من أبناء حضرموت في الصين والحلول والمعالجات المناسبة لها.

وخلال اللقاء الذي حضره أعضاء الغرفة التجارية بوادي وصحراء حضرموت، أكد العامري حرص السلطة المحلية على زيادة حجم التبادل التجاري المشترك مع الصين التي تُعتبر الشريك التجاري الأول لليمن، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب زيادة التنسيق والتعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة الجميع.

من جانبه نوه القائم بأعمال السفير الصيني بعمق العلاقات التي تربط بلاده واليمن، مستعرضًا حجم التبادل التجاري مع اليمن والذي يبلغ سنويًا 3 مليارات دولار.