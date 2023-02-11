شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرائم الحوثي في تعز.. مقتل طفلة وقصف يستهدف المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتواصل جرائم مليشيات الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز، حيث استهدفت مساء الجمعة قرى مديرية شمير غرب عقب مقتل طفلة برصاص قناص.

وقال مصدر محلي، إن قذائف مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت القرى الواقعة جنوب مديرية حيس، بشكل هستيري، الأمر الذي جعل الأهالي يعجزون عن نقل الطفلة إلى مسقط رأسها لدفنها.

وقتلت طفلةٌ في العاشرة من عمرها إثر استهدافها من جانب قناص لمليشيات الحوثي موجود في مواقع تمركزها قبالة قرية حاضية في مديرية مقبنة.

وقالت المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها- إن الطفلة بسمة إبراهيم، البالغة من العمر 10 أعوام، قُتلت برصاص قناص حوثي من الجبال المطلة على قرية "حاضية"، في عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة على حدود حيس جنوب الحديدة.

وأوضحت المصادر أن الطفلة نقلت إلى مستشفيات المخا لتلقي العلاج، لكنها فارقت الحياة في الطريق.

وتشهد القرى والتجمعات السكانية والمدنية قصفا ممنهجا يزداد ضراوة يومًا بعد آخر منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، في تصعيد خطير يهدد حياة عشرات الآلاف.