منذ أيام.. مواطنون يشكون توقف خدمات شركة واي للاتصالات بـ"عدن"

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا مستخدمو خدمات شركة واي تيليكوم للهاتف النقّال، من توقف الخدمة بالعاصمة المؤقتة عدن، منذ أيام دون أي تنويه من الشركة.

ووفق افادات متفرقة من عدد من مستخدمي خدمات الشركة لـ"يمن شباب نت" فقد أوقفت الشركة خدمة الانترنت من الجيل الرابع بشكل مفاجئ عن عدد من المديريات منذ أسبوع؛ لتتوقف بعد ذلك نهائيا منذ أمس الأول الخميس.

وأضاف المواطنون، "أن الشركة ليس لديها أي ارقام لخدمة المشتركين للتواصل بها والابلاغ عن مشكلة توقيف الخدمة والاستفسار عن اسبابها".

يشار إلى أن شركة واي تيليكوم أطلقت خدمة الانترنت من الجيل الرابع في العاصمة المؤقتة عدن مطلع ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي وما تزال خدماتها محصورة على عدن فقط.

يأتي هذا في الوقت الذي تباع شرائحها بنحو ٦٠ الف ريال مقابل خدمة انترنت لا محدود، واتصال داخلي في الشبكة؛ كون الشركة لم تطلق بعد أي باقات للمشتركين.