القوات الحكومية تكسر هجومًا حوثيًا بمشاركة طيران مُسيّر بلحج

المنامة - ياسر ابراهيم - كسرت القوات الحكومية، مساء الجمعة، هجومًا شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، على جبهة حبيل حنش، شمال غربي محافظة لحج جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن شباب نت"، إن القوات الحكومية تمكنت من كسر هجوم نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على جبهة حبيل حنش، بمشاركة الطيران المُسيّر.

وحسب المصادر، فأن مدفعية القوات الحكومية تعاملت مع الهجوم لتندلع اشتباكات عنيفة أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف المليشيا، في حين لم تسجل اي خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وجاء الهجوم الحوثي على الجبهة الواقعة بمديرية المسيمير شمال غرب لحج بمحاذاة مديرية ماوية، الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بعد أسابيع من الهدوء الحذر الذي تشهده الجبهة منذ منتصف الشهر الماضي.