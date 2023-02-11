اخبار الخليج / اخبار اليمن

وفاة عائلة الدكتور محمد الرعوي بعد العثور عليهم تحت الأنقاض بسبب زلزال تركيا

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - عثرت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الجمعة، على عائلة الدكتور اليمني محمد الرعوي، وقد لقيت حتفها؛ نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا فجر الإثنين الماضي.

وحسب مصادر يمنية مطلعة فقد عثرت فرق الانقاذ على جثث عائلة الدكتور المكونة من نجله أمين 16 عاما، وزوجته وشقيقتها، وابنته البالغة من العمر عام ونصف، بعد أربعة أيام من البحث تحت الانقاض.

وكان الدكتور محمد الرعوي قد ظهر أمس الخميس على قناة الحدث ، وهو بانتظار استخراج عائلته من تحت الانقاض بعد تهدم العمارة التي كانت تقطنها في مدينة هقطاي التركية.

يأتي هذا في الوقت الذي اكدت مصادر يمنية خاصة العثور على الشاب ردفان العليمي والذي لقي حتفه إثر الزلزال الذي ضرب عدد من المدن جنوب تركيا.

وكان الدكتور حمدي الغزالي قد توفي مع زوجته وابنته، بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وراح ضحيته نحو 20 الف في أسوأ كارثة تشهدها المنطقة منذ عشرات السنوات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا