وفاة عائلة الدكتور محمد الرعوي بعد العثور عليهم تحت الأنقاض بسبب زلزال تركيا

المنامة - ياسر ابراهيم - عثرت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الجمعة، على عائلة الدكتور اليمني محمد الرعوي، وقد لقيت حتفها؛ نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا فجر الإثنين الماضي.

وحسب مصادر يمنية مطلعة فقد عثرت فرق الانقاذ على جثث عائلة الدكتور المكونة من نجله أمين 16 عاما، وزوجته وشقيقتها، وابنته البالغة من العمر عام ونصف، بعد أربعة أيام من البحث تحت الانقاض.

وكان الدكتور محمد الرعوي قد ظهر أمس الخميس على قناة الحدث السعودية، وهو بانتظار استخراج عائلته من تحت الانقاض بعد تهدم العمارة التي كانت تقطنها في مدينة هقطاي التركية.

يأتي هذا في الوقت الذي اكدت مصادر يمنية خاصة العثور على الشاب ردفان العليمي والذي لقي حتفه إثر الزلزال الذي ضرب عدد من المدن جنوب تركيا.

وكان الدكتور حمدي الغزالي قد توفي مع زوجته وابنته، بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وراح ضحيته نحو 20 الف في أسوأ كارثة تشهدها المنطقة منذ عشرات السنوات.