تعز.. احتفاء شعبي إحياء للذكرى الـ12 لثورة 11 فبراير السلمية

المنامة - ياسر ابراهيم - أحيا أبناء مدينة تعز مساء اليوم الجمعة، عشية الذكرى الثانية عشر لثورة 11 فبراير الشبابية السلمية، في إيقاد الشعلة في شارع جمال وسط المدينة جنوب غربي اليمن.



وشارك في حفل أيقاد الشعلة حشود شعبية كبيرة، ورددوا شعارات وهتافات تؤكد بمواصلة مشوار الثورة والانتصار لأهدافها وإسقاط الانقلاب.



وأطلقت الألعاب النارية من قلعة القاهرة والمنازل في شارع جمال.



ويحيي ابناء تعز الذكرى الثانية عشر للثورة التي عرفت موجة من احتجاجات شعبية مناهضة لنظام وحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومطالبة بالحرية وبناء دولة مدنية.

