أسوشيتد برس: غارة جوية غامضة بـ"درون" في اليمن تجدد التساؤلات حول الحملة الأمريكية

المنامة - ياسر ابراهيم - تجمع المتفرجون حول سيارة صغيرة ذات أربعة أبواب وهي مغطاة بالطين الجاف، محدقين من خلال نوافذها المحطمة وسقفها الممزق فوق ثلاثة رجال قتلى بداخلها.



حدد زعماء القبائل، الثلاثة - الذين قُتلوا في أواخر يناير بالقرب من مدينة مأرب بوسط اليمن - كأعضاء مشتبه بهم في القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتي تعتبر منذ فترة طويلة واحدة من أخطر فروع الجماعة المتطرفة.



يبدو أنهم قُتلوا في غارة نادرة بطائرة بدون طيار من قبل الولايات المتحدة، باستخدام سلاح تم نشره بشكل ضئيل في الماضي، والذي عادةً يستخدم ضد أهداف عالية القيمة.



تجدد الضربة التساؤلات حول حملة الطائرات الأمريكية بدون طيار في اليمن، التي مضى عليها الآن عقدين من الزمان، وهي سرية تمامًا كما كانت دائمًا على الرغم من وعود إدارة بايدن بوضع المزيد من القواعد لحكمها.



هذه السرية، إلى جانب الحرب المستمرة منذ سنوات على اليمن، تجعل من الصعب تحديد وتقييم الأسباب وراء الضربات الأمريكية المشتبه بها.



يبدو أن أعضاء القاعدة المشتبه بهم قتلوا بواسطة صواريخ Hellfire R9X، والمعروفة باسم "الجينسو الطائر" أو "قنبلة السكين"، بناءً على صور الحطام التي حللتها وكالة أسوشيتد برس وخبراء الأسلحة.



تم استخدام صاروخ هليفاير R9X، المعروف بأن القوات الأمريكية وحدها من تستخدمه، في هجمات أخرى منسوبة إلى أمريكا، بما في ذلك الغارة الجوية في كابول العام الماضي التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري.



الرجال الذين قُتلوا في هجوم 30 يناير / كانون الثاني ليسوا أعضاء بارزين في الجماعة المتطرفة. إذ تم التعرف على أحدهم على أنه صانع قنابل، ولم يُعرف عنه الكثير.



وقال ديفيد ستيرمان، محلل السياسة البارز في مركز أبحاث New America ومقره واشنطن، والذي يتتبع لسنوات ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار في اليمن: "إن صاروخ هيلفاير (جهنم)R9X مخصص للقتل المستهدف ذي القيمة العالية وليس لدينا أي معلومات حول " من هو هذا الرجل، لماذا يستحق هذا الآن؟"



وأضاف "إذا كانت ضربة أمريكية، فإنها تثير أسئلة جوهرية حول ما هي حالة حرب الطائرات بدون طيار الأمريكية في اليمن."



رفض البيت الأبيض الإجابة على أسئلة حول الضربة الظاهرة تلك، وقالت القوات الجوية الأمريكية المركزية، التي تشرف على الشرق الأوسط، إنه ليس لديها أي معلومات تفيد بأن قواتها نفذت أي ضربة في مأرب.



وامتنعت وكالة المخابرات المركزية، التي يُعتقد أنها نفذت ضربات بصواريخ من طراز R9X بما في ذلك تلك التي قتلت الظواهري، عن التعليق.



وأصدرت الحكومة الأمريكية القليل من التفاصيل العامة حول صاروخ هيلفاير R9X ، والتي تأتي من فئة من الصواريخ المضادة للدبابات المستخدمة في الجيش الأمريكي لمدة عقدين.



يقول المحللون إنه بدلاً من الرأس الحربي المتفجر القياسي، فإن الصاروخ R9X به ستة شفرات دوارة تنفجر قبل أن يصطدم الصاروخ بالهدف. من الناحية النظرية، يساعد هذا في توجيه السلاح إلى شخص معين ويمنع وقوع إصابات أكبر.



تختلف المشاهد بعد الهجمات بشكل كبير حسب نوع الطائرة بدون طيار المستخدمة. والطائرات بدون طيار التي تحمل المتفجرات ستترك أنقاض مشتعلة أو حتى حفرة، حسب حجم الذخيرة.



في هجمات صواريخ هيلفاير R9X المشتبه بها، مثل الضربة التي قتلت نائب زعيم القاعدة في سوريا عام 2017، تمزقت أسطح السيارات المستهدفة بخطوط نظيفة عبر العديد من الإنحناءات، بينما بقيت بقية السيارة سليمة.



كان هذا هو الحال أيضًا في غارة 30 يناير، التي نفذت في منطقة وادي عبيدة في مأرب، على بعد حوالي 130 كيلومترًا (80 ميلًا) شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وتسيطر جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران على العاصمة منذ ثماني سنوات.



واستشهد مركز New America، وكذلك منظمة Airwars الاستقصائية التي تتخذ من لندن مقراً لها، بخبراء وتقارير محلية في قولهم إنهم يشتبهون بهجوم نفذ بصاروخ هيلفاير R9X.



وقالت إميلي تريب، مديرة Airwars ، "إنها تحتوي على كل ميزات ضربات وكالة المخابرات المركزية الأخرى التي رأيناها في الماضي، ولكن حتى تكون هناك شفافية، لا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين".



وقال اثنان من زعماء القبائل المحليين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما بالنظر إلى الحرب المستمرة ووجود المتطرفين في مأرب، لوكالة أسوشيتد برس أن القتلى كانوا أعضاء في القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقالوا إن مقاتلين ملثمين من القاعدة حاصروا المنطقة بعد الضربة.



وتعرف القادة على أحد القتلى بأنه حسن الحضرمي. ومع ذلك، لم يكن الحضرمي غير معروف بالنسبة لمراقبي اليمن المخضرمين.



وادعى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إطلاق النار عام 2019 على قاعدة بنساكولا الجوية البحرية الذي قتل فيه طالب طيران من المملكة العربية السعودية ثلاثة أشخاص وجرح اثنين.



ومع ذلك، فإنها لم تنجح بخلاف ذلك في ضرب الولايات المتحدة بينما شاهدت مقاتليها مستهدفين بضربات بطائرات بدون طيار على مدى العقدين الماضيين.



ونُفِّذت أول ضربة بطائرة بدون طيار لعالم ما بعد 11 سبتمبر في مأرب عام 2002 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، بعد هجوم صاروخي قتل ستة أشخاص، بينهم مواطن أمريكي. منذ ذلك الحين، سمح كل رئيس أمريكي - باراك أوباما ودونالد ترامب والآن جو بايدن - بضربات بطائرات بدون طيار في أفقر دولة في العالم العربي.



أصدر بايدن في عام 2022 إرشادات جديدة تحد من استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار خارج مناطق الحرب، وتتطلب موافقة رئاسية قبل إضافة إرهابي مشتبه به إلى قائمة أهداف الحكومة الأمريكية لاتخاذ إجراءات قاتلة محتملة. ومع ذلك، تظل هذه الوثائق سرية - مما يجعل الحكم على أسباب الضربات المشتبه بها أكثر صعوبة.



وقال تريب: "تحدث هذه الحالات في مناطق نائية للغاية مع نقص في المعلومات". وتابع "سيكون من الجيد حقًا معرفة ما هي السياسة والقواعد وراء تلك الارتباطات."

المصدر: أسوشتيد برس