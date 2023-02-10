شكرا لبحثكم عن خبر برعاية وزير النفط والمعادن..محاضرة علمية تناقش الروئ والتوقعات في المدى المنظور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص/ عدن

برعاية معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي، نظم بالعاصمة المؤقتة عدن محاضرة علمية قيمة ألقاها الدكتور/ رشيد صالح بارباع، عضو مجلس الشورى، رئيس مجلس المستشارين بوزارة النفط والمعادن.

المحاضرة التي كانت بعنوان "النفط والغاز- الروئ والتوقعات على المدى المنظور 2023"، عقدت بمقر الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) بعدن، بحضور مدير عام الشركة الدكتور عبدالله عمير ورؤاساء الدوائر الفنية لقطاع 5 جنة وقطاع 4.

وخلال المحاضرة، قدم بارباع معلومات قيمة تمثل خلاصة عقود من التجارب والخبرات والدراسات، وقراءة غنية بالمعلومات عن حوض المسيلة وحوض السبعتين، والشواهد الممكنة والمحتملة والمؤكدة لوجود النفط، وفرص الإستثمار فيها، متطرقا للحقول والقطاعات النفطية في محافظات: حضرموت ومأرب وشبوة، واهمية صيانة الآبار والمنشآءات النفطية، وتطوير الوسائل الفنية لرفع الإنتاج واستغلاله محليا لرفد خزينة الدولة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وتطرق رئيس مكتب المستشارين بوزارة النفط والمعادن إلى الدور الذي توليه قيادة وزارة النفط، ممثلة بمعالي الأخ وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي لتفعيل نشاط الوحدات التابعة، وتأهيل الكوادر الفنية عمليا ومعرفيا، وإعادة هيكلة بعض الوظائف والمهام والإدارات؛ لتصحيح مسار العمل الإقتصادي والتنموي في بعض الوحدات والشركات الوطنية التابعة للوزارة.

وتحدث بارباع في المحاضرة عن أهمية تنظيم المسؤوليات والضوابط للأنشطة النفطية والمعدنية ذات الصلة بين السلطة المحلية والشركات في محافظة حضرموت وبقية المحافظات النفطية، وتنظيم المسؤوليات التابعة للوحدات النفطية في ظل إقامة الصناعة النفطية في تلك المحافظات.

ونوه إلى ما تتطلبه الصناعة النفطية من وسائل معرفية تشمل الإسراع بتجهيز بنك المعلومات، والانفتاح على الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، والتواصل مع الجامعات والشركات العالمية، واقتناء أحدث الإصدارات المتخصصة في عالم البترول، ورفد المكتبة البترولية بتلك المعارف.

وفي الختام أشاد مدير عام الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية الدكتور/ عبدالله عمير بالمحاضرة وأهميتها، وقدم باسمه وباسم منتسبي الشركة، الشكر والتقدير الكبير للدكتور رشيد بارباع، مؤكدا أن الشركة ستعمل على مواصلة مثل هذه الأنشطة والمحاضرات واللقاءات العلمية؛ كونها تمثل أهمية بالغة لتنشيط مهارات وقدرات ومعارف الموارد البشرية في الشركة، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تعد باكورة الأعمال التدريبية للبرنامج التدريبي الذي ستنفذه الشركة للعام الجاري 2023.