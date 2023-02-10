الحديدة.. مقتل وإصابة أربعة مدنيين بانفجار ألغام حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب أربعة مدنيون، الخميس، بانفجار ألغام حوثية في حوادث متفرقة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وذكر المرصد اليمني للألغام، أن الشاب (حسن رمادي 19 عاما) قتل نتيجة انفجار لغم بالقرب من منزله بعد أيام من عودته من النزوح إلى قريته بمنطقة "الجاح" في مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.



وأضاف، أن امرأة قتلت وأصيب مدني آخر بانفجار لغم في مديرية الحالي في أطراف مدينة الحديدة.



في السياق كشف راصدون محليون عن إصابة طفل يُدعى (باسم فتيني 10 أعوام)، بشظايا متفرقة في جسده بانفجار لغم حوثي تسبب أيضا بنفوق 4 رؤوس من أغنامه في منطقة الجلة جنوبي التحيتا.



وتشهد محافظة الحديدة بشكل شبه يومي حوادث انفجار ألغام وسقوط ضحايا من المدنيين في ظل صمت وتواطؤ أممي.



