السعودية مودل اش تستعرض مؤخرتها من على سرير النوم: كل الرجال يشتهوني.. اتفرج

انت الان تتابع خبر في أقوى إطلالة إغراء.. السعودية مودل تستعرض مؤخرتها من على سرير النوم: كل الرجال يشتهوني.. اتفرج( فيديو. صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فجرت الناشطة السعودية الشهيرة،،مودل آش، مواقع التواصل الاجتماعي، باحدث إطلالة، ظهرت فيها من على سرير وغرفة النوم.

وبدت الناشطة وعارضة الأزياء ​السعودية​، في الصور التي نشرتها عبر السويشال ميديا، تستعرض مؤخرتها، وهي مرة جالسة على سريرها، ومرة وسط غرفة النوم، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "النوم أصبح غرامي الجديد".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الشابة السعودية، مستعرضة ومبرزة مفاتنها أمام المتابعين، بل اعتادت دائماً على القيام باستعراض جسدها من خلال صور ومقاطع فيديو، فمرة تكشف عن صدرها، ومرة عن فخذها أو ساقيها، ومرة تظهر بملابس شفافة، وهذا ما يثير الجدل بين المتابعين، فينتقدها البعض منهم، ويتغزل ويتحرش بها البعض الآخر.