شكرا لبحثكم عن خبر صحفي ينتقد مشاركة الفنانة الصغيرة ماريا قحطان في حفل سيقام بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق الكاتب الصحفي عبد السلام القيسي على مشاركة الفنانة الصاعدة ماريا قطحان في حفل ذكرى مايسمى بثورة 11 فبراير

وقال القيسي:

فنانة صاعدة .. لها مستقبل مشرق .. عن قحطان أتحدث .. ماريا قحطان .. ومن المؤسف هذه الطفلة أن تصبح حاملة لرأي سياسي ومجرد حامل لطرف من أطراف الصراع مما سيقضي عليها وعليهم ذوي الفنانة الجميلة أن يمنعوها من التورط في فخ المناكفات ..

وتابع بالقول:

ماريا قحطان ستلمع .. لمعانها سيحيط بالقطر العربي .. ذلك الصوت وتلك المقامات ولمسة الفن وكل شيء لديها يبهرنا .. لكن يحزننا أن تستغل وهي طفلة .. وقد قرأت الإعلان عن استضافة الفنانة في مأرب..للتغني بذكرى نثرة فبراير .. لا يجب إحراق صوت الصغيرة .

واضاف الصحفي عبدالسلام القيسي قائلاً:

الفنان .. في بدايته مسيرته .. وخاصة بوضع مثل الذي نعانيه ..عليه النأي بفنه عن الطوابير هذه .. أن يكون أسمى وأعلى، وألا يتورط، لااا.

واختتم حديثه بالقول:

ما كتبته ليس نكاية بذكراهم،وأقسم ، بل صوناً لماريا ومسيرة الفن.. فلماذا يصرون على تدنيس كل شيء واسقاط كل شيء وقتل كل شيء؟