شكرا لبحثكم عن خبر وفاة المصورة اليمنية منال بحادث مؤسف في القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفت مصورة يمنية شهيرة بمدينة القاهرة يوم امس الخميس. وافاد مقربون من المصورة منال دحاج توفت اثر حادث مروري في القاهرة التي وصلتها قبل شهر. وكانت منال تعاني من مرض منذ ٤ سنين حيث تعالجت منه الشهر الماضي قبل ان تتوفى يوم امس.

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