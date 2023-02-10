شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق .. شتاء حار في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشتكى سكان في مختلف مناطق العاصمة عدن من إرتفاع بدرجة الحرارة في المدينة بشكل مفاجئ وغير معتاد خلال اليومين الماضيين واليوم الجمعة. وقال المواطنون بعد ان كنا نشعر بالرد تحولت الاحوال الى الشعور بالحرارة، وهذا شيء غريب ولم نالفه من قبل. واضافوا : هناك تغيير ملحوظ بدرجة الحرارة. واختتموا : الغريب بالأمر اننا مانزال لم ندخل فصل الصيف وهو الأمر غير المعتاد فيه إرتفاع درجة الحرارة

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