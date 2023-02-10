شكرا لبحثكم عن خبر فرق الصيانة بمؤسسة المياه بعدن تنهي أعمال اصلاح كسر لخط مياه رئيسي في الخط البحري بخورمكسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

انهت فرق المنطقة الأولى بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن أعمال اصلاح كسر في أنبوب خط المياه الرئيسي قطر 24 انش في الخط البحري بمديرية خورمكسر.

وأوضح مدير المنطقة الأولى بمؤسسة المياه المهندس أحمد خالد، أن فرق الصيانة انهت اصلاح كسر في خط أنبوب مياه الرئيسي القادم من بئر أحمد .. مشيرا أن المؤسسة تقوم حاليا بأعمال صيانة واستبدال اجزاء الأنابيب القديمة والمتهالكة التي تتعرض للأكسار بأخرى جديدة مما سيساهم في ضمان تموين المياه لمديريات العاصمة عدن.

وأشار إلى فرق الصيانة التابعة لمؤسسة مياه عدن اجرت أعمال اصلاح الكسر مع استمرار تموين مديريات صيرة، وخورمكسر، والمعلا، والتواهي، بالمياه دون اي توقف فيها.