أكد وفاة نجله.. يمني ينتظر عائلته تحت الأنقاض جراء زلزال تركيا منذ 4 أيام

المنامة - ياسر ابراهيم - لليوم الرابع على التوالي، ينتظر الدكتور اليمني محمد الرعوي، فوق الركام، بانتظار استخراج عائلته من تحت الأنقاض؛ جراء تهدم المنزل الذي كانوا يسكنون فيه؛ بسبب الزلزال المدمّر الذي ضرب عددًا من المدن جنوب تركيا، فجر الإثنين الماضي.

وظهر الدكتور اليمني محمد الرعوي على قناة الحدث، وهو ينتظر فوق الركام، لاستخراج عائلته، المكونة من زوجته وشقيقتها، ونجله أمين البالغ من العمر 16 عامًا الذي أكد وفاته، اضافة إلى ابنته البالغة من العمر عام ونصف.

وأكد الرعوي، العثور على جثة نجله أمين، وينتظر بقية العائلة، التي من المرجّح أن تكون قد لقت حتفها متأثرة بالزلزال المُدمّر الذي ضرب مدينة هطاي التركية، والتي كان يسكن فيها الدكتور محمد الرعوي وعائلته، مؤكدا أنه "مسلّم أمره لله، وسيظل منتظرا حتى يتم استخراجهم".

وأوضح الرعوي، أنه في ليلة الكارثة لم يكن متواجدا في المنزل، حيث ذهب لإنجاز مهمة له في إحدى المدن التي تبعد 170 كيلو عن المدينة التي يسكن فيها مع عائلته، وأن شقيقة زوجته كانت قد وصلت لمنزله قبل أيام لقضاء إجازة مع زوجته.

وأضاف، شعرت بالهزة الزلزالية وأنا في المنطقة التي ذهبت اليها، وحين هدأت العمارة من الاهتزاز، أخرجت هاتفي وقمت بالاتصال للاطمئنان على أسرتي، ولكني تفاجأت بعدم الرد، فحاولت الاتصال بجاري التركي، ولم يجب أيضًا، وحين اتصلت بصديق يمني يقيم بنفس المنطقة، أخبرني بالكارثة التي حلّت، فعدت للتو للبحث عن أسرتي.

وكانت اتحاد الطلبة اليمنيين في تركيا قد أعلن مساء الأربعاء، العثور على جثة الدكتور مجدي الغزالي وزوجته وابنتهما، بعد وفاتهم؛ بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين، وخلف ضحايا بالآلاف.

فيديو المقابلة مع الدكتور محمد الرعوي