شكرا لبحثكم عن خبر إخراج طالبة يمنية من تحت انقاض زلزال تركيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت فرق الانقاذ من اخراج طالبة يمنية من تحت الانقاذ وافادت مصادر بخروج طالبة #يمنية من تحت الانقاض في مدينة #ايمان التركية بعد 65 ساعة ونقلها إلى المستشفى. ولم تكشف المصادر عن حالتها الصحية.

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