شكرا لبحثكم عن خبر تونس.. دعوة لإلغاء عيد الأضحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا رئيس غرفة القصابين في تونس أحمد العميري، مفتي الجمهورية إلى إلغاء عيد الأضحى بسبب نقص قطيع الماشية وغلاء أسعار اللحوم. وبين أحمد العميري أن "أسعار اللحوم وصلت إلى 40 دينارا للكيلوغرام الواحد، والمواطن التونسي غير قادر على شراء الأضحية نظرا لغلاء أسعارها". كما طالب العميري الحكومة بضرورة تحديد سعر موحد للحوم، مبينا أن السنة القادمة ستصل أسعار الأضحية إلى حدود 1300 دينار. المصدر: "نسمة"

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