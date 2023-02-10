شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..ناجية مصرية من زلزال تركيا تكشف تفاصيل تجربتها أثناء الكارثة (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الناجية المصرية من زلزال تركيا، ريم بدر يحيى، إن الزلزال وقع في الساعة الرابعة صباحا، فيما كان معظم السكان نائمين.

وأضافت ريم أنها تقطن في الطابق الخامس وأنهم ظلوا فترة طويلة تحت ركام المنزل حتى تمكنت قوات الإنقاذ من إخراجهم.

وتابعت قائلة: "كنت تحت الركام وفضلت أطلب المساعدة وأنادي على الناس كتير لكن الكل كان خايف، محدش كان راضي يقرب وينقذنا.. كان الوضع صعب وكان كل همي وأنا تحت الركام أطمئن على أصحابي هل ما زالوا أحياء أم لا".

وأوضحت ريم أنها أصيبت في فقرات ظهرها ورقبتها، مشيرة إلى الكثير من جيرانها لقوا مصرعهم، وفقدوا كل شيء.

وأكدت أنهم فقدوا هوياتهم وجوازات السفر وكل شيء يملكونه.

وكشفت ريم أن الطقس حينها كان ممطرا، وأنه بعد وقوع الزلزال كانت الطريق عبارة عن تراب ودماء وحجارة، موضحة أن هناك العديد من الأشخاص لازالوا حتى اليوم عالقين تحت أنقاض الزلزال وما زالت الأجهزة تفعل ما بوسعها لإخراجهم.

وناشدت الناجية المصرية من زلزال تركيا المسؤولين وأهل الخير قائلة: "بتمنى تساعدونا.. واللي يقدر يساعد الناس دي بشكل مادي يساعدهم، والمسؤولين يساعدونا نقدر نرجّع جوازات سفرنا علشان نقدر نرجع بلدنا".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري