بينهم قيادي حوثي.. وفاة وإصابة ثمانية أشخاص جراء حادث مروّع في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة أخرين، بينهم قيادي حوثي، مساء الخميس، جراء حادث مروري مروع، في إحدى الطرقات شمال مدينة إب، وسط البلاد.

وأوضحت المصادر، أن الحادث المروري وقع في خط المجمعة بمنطقة السحول، شمال مدينة إب، ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص، هم "رياض الكبسي وهو مسلح تابع لميليشيا الحوثي وينحدر من مديرية حبيش بالمحافظة، إضافة إلى عبدالله توفيق الموفق، وعبدالله علوه، ومحمد السعيدي، وعبده ثابت محمد البعداني".

وحسب المصادر، فإن المصابين الثلاثة تم نقلهم إلى أحد المشافي في مدينة إب، وهم في حالة خطرة.

ونشرت ميليشيا الحوثي صورة للمسلح التابع لها "مطهر الكبسي" والذي قضى في الحادثة، ووصفته ب"الشهيد المجاهد"، فيما تجاهلت بقية ضحايا الحادثة والذين لا ينتمون إلى السلالة، وفقا للمصادر.

وتحولت طرقات محافظة إب، إلى مكان لإلتهام أرواح المواطنين، نتيجة خراب الطرقات وانتهاء المادة الإسفلتية وغياب أي صيانة للطرقات، بالإضافة إلى السرعة الزائدة لدى بعض السائقين.