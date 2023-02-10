وفد من منظمة اليونيسيف يزور مستشفى كرى العام مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الخميس، مستشفى كرى العام بمدينة مأرب؛ للإطلاع على سير الخدمات التي يقدمها للمرضى وخاصة في الطوارئ التوليدية.

ضم الوفد كلا من، رئيس قسم الصحة والتغذية د. علي ضوء البيت، ومسؤولي قسم الصحة والتغذية د. محمد إبراهيم، وليناء الحامد، واستشاري التغذية د. عادل العبسي، ود. آمنة خمجان مسؤولة الصحة والتغذية بمكتب اليونيسف بمأرب.

كان في مقدمة مستقبلي الوفد الدكتور لؤي سليمان مدير عام المستشفى بحضور نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في مأرب الدكتور ناصر السعيدي، والمنسق الصحي لمركز الملك سلمان رضية النجار.

وخلال اللقاء قدم مدير مسشفى كرى، شرحا مفصلا عن سير الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمرضى وبخاصة الطوارئ التوليدية الذي يحظى باهتمام ودعم كبير من منظمة اليونيسيف أسهم في تحسين المنظومة الصحية والعلاجية.

واستعرض القوة التشغيلية التي يمتلكها المستشفى في ظل توسيع البنية التحتية لزيادة السعة السريرية وما تلاقيه مراكز وأقسام المستشفى من تحديات كبيرة أبرزها زيادة إستقبال الحالات للحصول على الرعاية الصحية في ظل نقص السعة السريرية التي تبذل إدارة المستشفى الجهود من أجل زيادة السعة السريرية لهذه الأقسام

وخلال الزيارة طاف وفد اليونيسيف على العناية المركزة، الحضانة ، قسم الأطفال مشيدين بكافة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى في شتى المجالات.

وأعرب الوفد عن ارتياحه لما لمسه من تحسن الأداء والعمل بالمستشفى من أجل تقديم خدمات علاجية نوعية تسهم في تخفيف معاناة المرضى بالمحافظة.

وأشاد وفد منظمة اليونيسيف بالخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها مستشفى كرى العام للمرضى وبخاصة مجال الطوارئ التوليدية و الصحة الإنجابية الأمومة والطفولة.

وكان المجلس الأعلى للتخصصات الطبية قد أفتتح الاسبوع فرع له في مأرب، وتم اعتماد مستشفى الثورة وكرى بمأرب مراكز تعليمية لدراسة البورد اليمني.