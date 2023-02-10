شكرا لبحثكم عن خبر ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مرة أخرى في عرض عسكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حضرت الابنة الثانية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، العرض العسكري الذي أقيم مساء يوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم جونغ-أون وصل إلى الميدان مع ابنته والسيدة ري سول-جو. وفي صورة نشرتها وكالة الأنباء، وصلت كيم جو-إيه التي ترتدي معطفا أسود وقبعة سوداء، إلى الميدان وهي تمسك بيد الزعيم كيم. وكانت ري سول-جو على بعد خطوة واحدة من ورائهما. ذلك، شاهدت العرض العسكري في مقاعد كبار الشخصيات. وصفقت كيم جو-إيه وهي تشاهد والدها يتلقى الزهور من الأطفال. وبعدذلك، شاهدت العرض العسكري في مقاعد كبار الشخصيات.

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