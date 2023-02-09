شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تختتم دورة للموارد البشرية والمالية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على أهمية تدريب المدربين في الموارد البشرية والمالية.

واشار الوزير بحيبح في اختتام الدورة التدريبية الذي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، إلى أن البرنامج التدريبي المتعلق بتدريب إدارات المستشفيات سيغطي سبعه محاور رئيسية تم استكمال خمسة منها وهي القيادة والحوكمة والجودة ونظم المعلومات والامداد وإدارة الازمات والكوارث وسيغطي التدريب المحوريين المتبقيين الموارد البشرية والمالية.

