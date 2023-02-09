اليمن والتحالف يبحثان سبل رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لكل الاحتمالات

المنامة - ياسر ابراهيم - استقبل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، وفدا عسكريا رفيعا من قيادة تحالف دعم الشرعية برئاسة اللواء حامد محمد الغامدي.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بما يعزز من رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، ورفع الروح المعنوية، والاستعداد لكل الاحتمالات الواردة".



وشرح وزير الدفاع طبيعة الموقف العسكري في مختلف جبهات القتال، في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الارهابية في مختلف الجبهات.



كما ثمن الدعم السخي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم الدائم والداعم للسلطة الشرعية والشعب اليمني في مواجهة المشروع الإيراني ممثلا بذراعها مليشيا الحوثي الإرهابية.



‏بدوره أكد اللواء الغامدي موقف التحالف الثابت والداعم للشعب اليمني وقواته المسلحة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق السلام الدائم، وفق المصدر.



يأتي ذلك في ظل أنباء عن تعثر المفاوضات التي جرت في العاصمة العمانية مسقط بشأن تجديد الهدنة بعد رفض مليشيات الحوثي الالتزام ببنود إنسانية.

