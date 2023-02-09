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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقدت لجنة من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم الخميس، أحوال أبطال الجيش في اللواء الأول قوات خاصة في محور حرض بمحافظة حجة.

لجنة عسكرية تطلع على جاهزية اللواء الأول قوات خاصة في محور حرض

واطلعت اللجنة على مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية التي يتمتع بها منتسبو اللواء، والموقف العملياتي والميداني في المناطق الواقعة ضمن نطاق انتشار اللواء.

والتقت اللجنة العسكرية التي يرأسها نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد العابسي، قائد اللواء العميد حسين الأدبعي والقادة المختصين إلى ايضاحات موجزة عن سير الأعمال الادارية والقتالية التي ينفذها اللواء والمهام الموكلة إليه ضمن معركة مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الفارسي.

وأشاد نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء أحمد العابسي بمستوى الانضباط والتنظيم والمعنوية العالية لمنتسبي اللواء، وتضحياتهم العظيمة دفاعا عن الوطن وجمهوريته وثوابته.. ناقلا لهم تحايا قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وتحايا أخوانهم المقاتلين في الجبهات على امتداد ربوع الوطن.

وأوضح العابسي أن القوات المسلحة بجميع صنوفها وفروعها يجمعها الهدف الواحد والقضية الواحدة والعقيدة الوطنية الخالصة النابعة من الولاء والانتماء لليمن والعروبة، وأن الجميع يصطف تحت اطار الشرعية والقيادة العسكرية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية الموحدة وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة والحرية والكرامة.. مؤكدا أن صدق واخلاص الأبطال لوطنهم وقضيتهم وأمتهم وتعاضدهم وتعاونهم هو الكفيل بتحقيق النصر الذي يتوق إليه كل يمني حر يعتز بهويته وكرامته ويرفض العبودية والاذلال والقهر.