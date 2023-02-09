شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحرمي يستقبل رئيس مجلس صيانة الطرق والجسور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس.

المحرمي يستقبل رئيس مجلس صيانة الطرق والجسور

واستعرض اللقاء، تقريرا حول مجمل مهام ومسؤوليات وأنشطة وإنجازات صندوق الطرق، خلال المرحلة الماضية، وأبرز الصعوبات التي يواجهها الصندوق خلال أداء مهامه، والحلول والمقترحات التي من شأنها الإسهام في معالجتها وتجاوزها.

واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي المحرمي، من رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس الماس إلى شرح حول خطة عمل الصندوق في العام الجاري 2023م، وبرنامجه الاستثماري، والذي يتضمن تنفيذ عدد من مشاريع الطرق في المحافظات المحررة.

وأكد المحرمي، دعم الصندوق وقيادته وكافة منتسبيه، والاستعداد لتعزيز قدرات الصندوق وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل ومواصلة الجهود التنموية.. منوها بأهمية الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في تأهيل البنية التحتية بمجال الطرقات.

وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والرقابة والتقييم الدائم لمستوى أداء وإنجاز تنفيذ المشاريع في مختلف المحافظات، وفقا للمواصفات الفنية والهندسية وبالمواعيد الزمنية المحددة، وذلك لضمان نجاحها وتحقيق الغاية المنشودة في تخفيف معاناة المواطنين.