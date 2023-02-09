رئيس جامعة لحج يعزي في وفاة الأستاذ الدكتور صالح مقطن باقطيان

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يزيد بن سلمان - شبوة - لحج/ أياد وادي: بعث الأستاذ الدكتور/ أحمد مهدي فضيل رئيس جامعة لحج برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ الدكتور/ صالح مقطن حيمد باقطيان العميد الأسبق لكلية التربية عدن الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر هذا اليوم الخميس الـ 9 فبراير 2023م في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد حياة حافلة بالعطاءات والانجازات العلمية والإدارية على مستوى جامعة عدن. وبهذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة باسمه وكافة منتسبي جامعة لحج نقل الـ أ.د. أحمد مهدي فضيل رئيس جامعة لحج مشاطرته وتعازيه القلبية الحارة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله، وذويه وزملائه وطلابه الصبر السلوان. وأشاد في برقية العزاء بمناقب الفقيد الأستاذ الدكتور/صالح مقطن الذي كان عالماً جليلاً، ورجلاً فاضلاً، وأن وفاته تعتبر خسارة فادحة لأحد علماء اليمن الأجلاء، لما له من رصيد عال على المستوى الأكاديمي والإداري، حيث سخر حياته في البذل والعطاء وخدمة العلم ومجتمعه ووطنه حتى وافته المنية. ولفت الأستاذ الدكتور/ أحمد مهدي فضيل رئيس جامعة لحج إلى أن الراحل عاش أستاذاً أكاديمياً وإدارياً من الطراز الأول وناشراً لقيم التسامح والمحبة والسلام بين زملائه وطلابه، وشغل مناصباً عدة أبرزها عميداً لكلية التربية عدن، والعديد من المناصب الأكاديمية والإدارية في كلية التربية صبر وعددٍ من الوحدات الإدارية بجامعة عدن، ولديه الكثير من الإنجازات العلمية والإدارية المشهود لها.

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