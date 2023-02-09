شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح فندق وسط مدينة عدن بمديرية صيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

بحضور ابوبكر احمد علي رئيس الهئية الاستشارية بمحافظة عدن،والعميد / نبيل عامر مدير قسم شرطة كريتر والعميد / محمد السعدي مدير دائرة الشهداء والجرحى بإنتقالي العاصمة عدن واحمد علي سلام مدير السياحة بمديرية صيرة ،ومختار قاسم عضو الهيئة الاستشارية .

تم اليوم افتتاح فندق وسط مدينة عدن الكائن بمدينة عدن القديمة( كريتر) مديرية صيرة .

وبعد قص الشريط إيذانا بافتتاح فندق وسط مدينة عدن رسميا قام ابو بكر احمد علي رئيس الهيئة الاستشارية والعميد نبيل عامر مدير قسم شرطة كريتر ومرافقهما بجولة استطلاعية في اقسام الفندق واطلعوا من مالكي الفندق / سعيد زيد سلمان والمستثمر الشيخ / يحي بانافع على مكونات ومحتويات الفندق الذي يتكون من ثلاثة طوابق وحوالي 27 غرفة ،وما حواه من اثاث وتجهيزات فندقية حديثة ، بالاضافة الى احتواء الفندق على شبكتي تكييف واتصالات، وما سيقدمه من خدمات فندقية لنزلائه.

واشار مدير الفندق / هاني عبدالله احمد ،الى المميزات الهامة التي يمثلها فندق وسط مدينة عدن في انه " إسم على مسمى ) أي انه يقع وسط مدينة عدن القديمة ،والذي يتوفر بجواره كل خدمات المقيم او النازل للفندق من خدمات ،بمافي ذلك الاسواق الشعبية الشهيرة والقديمة التي تتميز بها مدينة عدن ،بالاضافة الى الاسعار المعقولة التي تراعي ظروف نزلاء الفندق .

الجدير بالذكر ان مبنى فندق وسط المدينة ،كان من اقدم الفنادق في مدينة عدن الى جانب فندق الجزيرة ...وغيرها من الفنادق ،وقد تم اعادة ترميمه في فترات سابقة ،وحاليا تم اعادة ترميمه وافتتاحه باسم فندق وسط مدينة عدن .

* حفل الافتتاح الذي حضره عدد من رجال المال والاعمال والمسؤلين ترافق مع عزف الفرقة الموسيقية النحاسية الجنوبية بقيادة المايسترو / عادل العنتري مصحوبا بالرقصات الشعبية الجماعية والمشاركة العفوية للمواطنين الذين اغلقوا الشارع الامامي للفندق في صورة اكثر من رائعة تجسد عمق الفن في عدن وتطلع ابناء الشعب الى اعادة إحياء الموروث الحضاري ،السياحي والفندقي لمدينة عدن القديمة.