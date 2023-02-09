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آخر تسعيرة للريال اليمني أمام الدولار والسعودي

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، صباح اليوم الخميس 09 فبراير 2023:

 

الأسعار في عدن:

 

الريال السعودي:

 

شراء: 328

بيع: 330

 

الدولار الأميركي:

 

شراء: 1237

 

بيع: 1246

 

الأسعار في صنعاء:

الريال السعودي:

 

شراء: 145.5

 

بيع: 146

 

الدولار الأميركي:

 

شراء: 547

 

بيع: 

   المشهد اليمني - متابعات

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، صباح اليوم الخميس 09 فبراير 2023:

 

الأسعار في عدن:

 

الريال السعودي:

 

شراء: 328

 

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بيع: 330

 

الدولار الأميركي:

 

شراء: 1237

 

بيع: 1246

 

الأسعار في صنعاء:

الريال السعودي:

 

شراء: 145.5

 

بيع: 146

 

الدولار الأميركي:

 

شراء: 547

 

بيع: 555

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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