آخر تسعيرة للريال اليمني أمام الدولار والسعودي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، صباح اليوم الخميس 09 فبراير 2023: الأسعار في عدن: الريال السعودي: شراء: 328 بيع: 330 الدولار الأميركي: شراء: 1237 بيع: 1246 الأسعار في صنعاء: الريال السعودي: شراء: 145.5 بيع: 146 الدولار الأميركي: شراء: 547 بيع: المشهد اليمني - متابعات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، صباح اليوم الخميس 09 فبراير 2023: الأسعار في عدن: الريال السعودي: شراء: 328 اقرأ أيضاً أسعار الذهب في الأسواق اليمنية درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية بيع: 330 الدولار الأميركي: شراء: 1237 بيع: 1246 الأسعار في صنعاء: الريال السعودي: شراء: 145.5 بيع: 146 الدولار الأميركي: شراء: 547 بيع: 555

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