إب.. تعرض أحد المساجد القديمة للتخريب بحثا عن "كنز مزعوم"  

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض مسجد قديم في محافظة إب (وسط اليمن)، للتخريب من قبل مجهولين للبحث عن كنوز وآثار يُعتقد أنها موجودة في المسجد.



وقالت مصادر محلية، إن مجهولين قاموا بحفريات وأنفاق في حرم مسجد قرية الحديده في بني شمسان بمديرية المخادر، شمالي إب، بحثا عن "كنوز مزعومة".



وأوضحت أن الاعتداء الذي طال المسجد هو الثالث من نوعه، وسط صمت من الجهات المعنية التابعة للحوثيين رغم مناشدات الأهالي.



ومنذ انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران أواخر 2014م، تتعرض المواقع الأثرية والمساجد والمقابر في المحافظة للعبث والنهب، كما راجت عملية البحث عن الآثار والمتاجرة فيها.

