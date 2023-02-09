شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الفيديو: أم تركية ترفض الخروج من تحت الركام مع أطفالها الثلاثة إلا بعد أن أعطوها حجابها لتغطي شعرها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر مقطع فيديو متداول أم تركية وهي ترفض الخروج من تحت الركام مع أطفالها الثلاثة إلا بعد أن أعطوها حجابها لتغطي شعرها. وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الجاري 7108 قتيلا و40910 جريحا، وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الذي أكد أن هذه الحصيلة ليست النهائية. المصدر: RT

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