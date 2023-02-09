شكرا لبحثكم عن خبر في ذكرى وفاته.. أرملته الملكة نور: الملك الأردني الراحل حسين بن طلال "ملك القلوب والإنسانية" (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تزامنا مع ذكرى وفاة زوجها الملك الأردني حسين بن طلال، نشرت أرملته الملكة نور، تغريدة وصورةً جمعتها به، معبرة عن اشتياقها له.
وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الملكة نور الحسين، صورة تجمعها مع الملك الأردني الراحل حسين بن طلال، وأعربت في تغريدة ثانية عن تأثرها بزوجها الملك الراحل، واصفة إياه بـ"ملك القلوب والإنسانية".
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع تغريدات الملكة نور الحسين في ذكرى وفاة زوجها الراحل، داعين له بالرحمة.
جدير بالذكر أن الملك الثالث للمملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن طلال توفي في السابع من فبراير عام 1999 بعد أن عانى لعدة سنوات من مرض السرطان.
المصدر: RT
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