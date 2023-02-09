لأول مرة.. اليمن يدشن الإصدار الرسمي لجوازات السفر من أرخبيل سقطرى

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، عملية إصدار جوازات السفر من محافظة أرخبيل سقطرى لأول مرة، في المحافظة الواقع على المحيط الهندي والمصنفة في قائمة التراث العالمي.

جاء ذلك عقب افتتاح محافظ سقطرى رأفت الثقلي، فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيات بالمحافظة، وتدشين عملية إصدار الجوازات منها، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد المحافظ، أهمية تركيب الأجهزة الخاصة في استخراج الجوازات والجنسيات والتأشيرات بفرع مكتب المصلحة بالمحافظة ومنفذي المطار والميناء لإنهاء معاناة ألمواطنين.

وحث موظفي فرع الجوازات على تقديم التسهيلات للمواطنين والاهتمام بالاجهزة والمعدات.

يشار إلى أن محافظة أرخبيل سقطرى أعلنت من قبل الرئيس هادي كمحافظة مستقلة لأول مرة في أكتوبر 2013، وكانت تتبع إداريا محافظة حضرموت.